Voormalige callgirl uit hét politieke seksschandaal van Engeland overleden

Voormalig callgirl en fotomodel Christine Keeler (75) is overleden. Ze was in de jaren zestig de spil in de Profumo-affaire, een seksschandaal rond haar gelijktijdige romances met de Britse minister van Defensie en een Russische geheim agent.

Keeler overleed gisteravond in een ziekenhuis in Farnborough, ten zuidwesten van Londen. ,,Mijn moeder blies haar laatste adem uit om 23.30 uur (00.30 uur Nederlandse tijd)", zo verklaarde haar zoon (46) tegenover de krant The Guardian. Keeler was al enkele maanden ziek. Ze leed volgens haar zoon aan de chronische longziekte COPD.

Volledig scherm Christine Keeler op 5 december 1963. © AP Christine Keeler werd in 1963 wereldberoemd door haar rol in een schandaal dat de Britse politiek én samenleving op hun grondvesten deed schudden. De toen 19-jarige callgirl, danseres en would-be fotomodel deelde in het heetst van de Koude Oorlog het bed met zowel de Britse minister van Defensie John Profumo (lid van de Tory Partij, voorloper van de huidige Conservatieve Partij) als met de Russische Sovjet-diplomaat en geheim agent Eugene Ivanov.

Het betekende het einde van de politieke loopbaan van Profumo. Hij werd gedwongen af te treden nadat hij in het Britse parlement had gelogen over de affaire. De vrees bestond dat de Russen Keeler hadden ingezet als spion. Daarmee was de affaire een zaak van nationale veiligheid geworden. Het schandaal bezorgde de Britse Tory Partij in 1964 een verkiezingsnederlaag.

Boek, film en tv-serie

Profumo hield zich de rest van zijn leven bezig met liefdadigheidswerk. Hij overleed in 2006 op 91-jarige leeftijd in een Londens ziekenhuis aan een beroerte.

Keeler publiceerde in 2001 het boek The Truth at last (eindelijk de waarheid). In de autobiografie beschreef ze hoe het er destijds aan toe ging op high society-feestjes. Die eindigden volgens haar steevast in seksorgies. Ze beschreef ook haar gelijktijdige affaire met Profumo en Ivanov.