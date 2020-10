Voortvluchtige Surinaamse ex-minister Hoefdraad nam harde schijf mee

Spookstad op Cyprus voor het eerst in halve eeuw open voor publiek

25 oktober Het is haar eerste bezoek aan Varosha sinds 1974, toen ze op 19-jarige leeftijd halsoverkop moest vluchten vanwege de Turkse invasie in Noord-Cyprus. Emilia Mastri Christoforidou (65) is een van de vele Grieks-Cyprioten die de stad bezoekt nu dat voor het eerst in 46 jaar weer mag.