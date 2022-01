Voorzitter Europees Parlement David Sassoli (65) overleden

De voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan David Sassoli, is overleden. Dat meldt zijn woordvoerder Roberto Cuillo op Twitter. De 65-jarige sociaaldemocraat lag sinds 26 december in het ziekenhuis met “ernstige complicaties als gevolg van een disfunctie van het immuniteitssysteem”.

,,De Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli is op 11 januari om 01.15 uur overleden in Aviano, Italië, waar hij was opgenomen in het ziekenhuis. De datum en de locatie van zijn begrafenis zal in de komende uren bekend worden gemaakt’’, aldus Cuillo in zijn tweet.

Sassoli werd in september vorig jaar ook al eens in het ziekenhuis opgenomen. Hij kampte toen met een longontsteking. Na twee maanden keerde hij terug in het parlement.

Sassoli, journalist van opleiding, werd in 2009 verkozen in het Europees Parlement. In 2019 werd hij voorzitter. Zijn termijn liep deze maand ten einde.

Volgende week zou de plenaire vergadering van het Europees Parlement een nieuwe voorzitter kiezen. Of die procedure zal doorgaan is onduidelijk. De Maltese Roberta Metsola is de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen.

