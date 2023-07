Vrachtwagen rijdt woning binnen na aanrijding en vat vlam in België: dode en zwaargewonde

In de getroffen woning brak brand uit en die sloeg over naar twee andere huizen. Dat werd bevestigd aan de redactie van de Belgische nieuwssite HLN. ,,We zijn aanwezig om het vuur te blussen. In één woning is de brand nog niet onder controle”, vertelt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. ,,Een twaalftal inwoners van de huizen die in brand staan worden momenteel opgevangen in een feestzaal in de buurt. Zij krijgen begeleiding van slachtofferhulp en zullen later kunnen verblijven in een noodwoning van de stad.”