Vrees en verwarring in het land van overvloed: verslag vanuit het hart van Amerika

10 x plaatsnaam HopeDroomland Amerika is depressief geworden. Steeds meer inwoners verliezen het vertrouwen in de toekomst. Is er nog hoop? In de aanloop naar de presidentsverkiezingen peilt correspondent Karlijn van Houwelingen het humeur in tien plaatsen met de magische naam Hope. Vandaag deel 1: Hope, Maine: ,,Dit land staat op het punt over te koken.’’