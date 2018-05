Vrees voor talloze doden na vliegramp op Cuba

De andere overlevenden verkeren in kritieke toestand. ,,Ze leeft, maar is erg verbrand'', zegt een familielid van een van hen tegen persbureau Reuters.



Onder de inzittenden zijn volgens de autoriteiten vijf kinderen. Er zijn nog geen officiële cijfers bekend over het aantal overlevenden. President Miguel Díaz-Canel, die naar de rampplek is gegaan, zegt wel te vrezen voor 'veel slachtoffers'.



Op de plek van de ramp hebben zich volgens persbureau AP meerdere familieleden van inzittenden gemeld. ,,Mijn dochter is 24, mijn god, ze is pas 24!'', riep Beatriz Pantoja, wier dochter Leticia aan boord was. Pantoja en andere familieleden zijn opgevangen in een privéruimte op het vliegveld.