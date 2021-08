Vriend van vermiste wandelaar vindt negen maanden na haar verdwijning haar lichaam

De Britse vrouw die in november vorig jaar spoorloos verdween tijdens een wandeling in de Pyreneeën, is overleden. Haar vriend, die maanden naar haar heeft gezocht, trof maandagnamiddag haar stoffelijk overschot en haar bezittingen aan.

De Britse Esther Dingley gaf op 22 november, toen ze een solotrektocht door de Franse Pyreneeën maakte, voor het laatst een teken van leven toen ze een selfie naar haar vriend stuurde. Toen ze enkele dagen later op het afgesproken tijdstip niets van zich liet weten, sloeg haar vriend Daniel Colegate, die zich 160 kilometer verder op een boerderij bevond, alarm. De Franse en Spaanse politie zetten meteen een grote zoekacties op poten en Colegate trok er zelf op uit om haar te vinden.

In juli trof een loper al een schedelfragment aan. Uit DNA-analyse bleek dat het afkomstig was van de 37-jarige vrouw. Maandagnamiddag vond Colegate de stoffelijke resten van zijn vriendin nabij de plek waar het stukje bot was gevonden.

Hoogstwaarschijnlijk een ongeval

Volgens Christophe Amunzateguy, de Franse openbare aanklager die het onderzoek leidt, is de politie er, op basis van de vindplaats van haar lichaam, ‘sterk van overtuigd’ dat haar dood het gevolg is van een ongeval. Ook LBT Global, een Britse liefdadigheidsorganisatie die betrokken was bij de zoektocht, zegt eveneens dat een ongeluk de meest waarschijnlijke verklaring is, maar vraagt om het volledige onderzoek af te wachten.

Dingley en Colegate lieten in 2014 hun thuis in het Britse Durham achter, om met een camper door Europa te trekken. Ze hielden een populaire reisblog bij en schreven kinderboekjes, geïnspireerd door hun hond Leela en haar vijf puppy’s, die ze hadden gered tijdens hun verblijf in Spanje.

Volledig scherm Esther Dingley © Esther Dingley

Het koppel verbleef op een boerderij in het zuiden van Frankrijk, toen Dingley er eind oktober alleen op uittrok om langs de Spaanse grens te gaan wandelen. Ze werd voor het laatst gezien op 22 november in de regio Luchonnais in het zuidwesten van Frankrijk. Haar laatste communicatie was een selfie van zichzelf op de Pic de Sauvegarde, die ze die dag naar Colegate stuurde.

‘Hartverscheurend’

Colegate (38) is al die maanden blijven zoeken naar Esther, met wie hij 20 jaar samen was. Vorige maand deelde hij mee dat hij al meer dan 1.000 kilometer had gewandeld op zoek naar zijn vriendin.

In een gezamenlijke verklaring bevestigden Colegate en Dingley’s moeder Ria Bryant elf dagen geleden, nadat het botfragment van haar schedel werd gevonden, het overlijden van Esther: ‘We weten al vele maanden dat de kans klein was dat we onze geliefde Esther weer zouden kunnen knuffelen, haar warme hand in de onze voelen, haar mooie lach zien en zien hoe de ruimte oplicht waar ze ook toekomt, maar met deze bevestiging is dat beetje hoop nu verdwenen. Het is buitengewoon hartverscheurend.’