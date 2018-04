Vriendelijke oma ontpopt zich tot ijskoude moordenares: politie VS houdt klopjacht

De zoektocht naar Riess vindt inmiddels in verschillende Amerikaanse staten plaats. Het vermoeden bestaat dat Riess nu in Corpus Christi, Texas is. Volgens de Amerikaanse politie is Riess gewapend en gevaarlijk, en kan ze snel weer gaan moorden 'als haar geld op is'. ,,Ze lacht en ziet eruit als eenieders moeder of oma", zei hulpsherrif Carmine Marceno volgens diverse media. ,,Maar ze is berekenend, doelgericht en een ijskoude moordenares."



Riess is moeder van drie volwassen kinderen en oma van een kleinkind. Ze heeft een verleden van gokproblemen. Vorige maand zou ze haar man hebben vermoord in de Amerikaanse staat Minnesota. Vervolgens vertrok ze naar Florida. Daar sloot ze vriendschap met de 59-jarige Pamela Hutchinson. Haar lichaam werd maandag gevonden op het strand bij Fort Myers. Volgens de politie is ze misschien al een paar dagen eerder overleden.