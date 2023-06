Vrienden van 35 en 26 komen om het leven bij ongeval op snelweg: ‘Antwoorden op vragen brengen Pieter niet terug’

,,Natuurlijk hadden we het al over trouwen.” De schrijnende woorden zijn van Kyara (25). Haar vriend Pieter (36) overleed woensdagavond bij een zwaar verkeersongeval vlakbij Brugge, samen met een 25-jarige vriend. In alles wat Kyara vertelt, weerklinkt haar liefde voor hem.

Op de snelweg liep het gruwelijk fout. De zware botsing vond woensdag kort na 21.15 uur plaats. De slachtoffers reden met hun auto in oostelijke richting, toen de bestuurder net voorbij de oprit in het plaatsje Jabbeke de controle over het stuur verloor. Hij ramde eerst de middenberm, waardoor zijn voertuig naar rechts werd gekatapulteerd. Daar botste de wagen tegen de vangrail en de betonnen pijler van een fietsersbrug over de E40.

De klap was enorm, de auto ging door de impact verschillende keren over de kop. Brokstukken vlogen meters ver over de snelweg. Het voertuig kwam uiteindelijk op zijn dak tot stilstand op de linkerrijstrook. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Beide inzittenden overleefden de crash niet.

Levensgenieter

Eén van de slachtoffer is Pieter Gevaert (36) uit Oostende. Hij werkte in de horeca en was sinds vier jaar samen met zijn vriendin Kyara Schacht (25). De verslagenheid bij de jonge vrouw is groot, net zoals bij zijn vele vrienden en familie. ,,Pieter was een enorm optimistisch iemand. Hij wilde voor iedereen het goede doen”, zegt Kyara.

Volledig scherm JABBEKE - Dodelijk ongeval E40. © Jan Van Maele

De 25-jarige vrouw is zelfstandig kapster en kreeg woensdagavond het verschrikkelijke nieuws te horen. ,,Wat er precies is gebeurd, weten ook wij momenteel niet. Onze focus ligt momenteel op het verwerken van ons verdriet”, zegt Kyara.

Kyara’s jaren met Pieter zaten vol prachtige herinneringen, klinkt uit alles wat ze vertelt. ,,Natuurlijk hadden we het over onze toekomst en werd er al eens over trouwen gepraat. Dat hoort erbij als je gelukkig bent, zoals bij ons het geval was. We woonden ook samen. Kinderen hadden we nog niet, enkel een hondje.”

,,Ik zal hem vooral herinneren als een echte levensgenieter. Een optimist ook. Pieter had het hart op de juiste plaats”, gaat Kyara verder. ,,Kort voor het ongeval had ik nog contact met hem. Hij was op pad met een goede vriend. Wat ze juist gedaan hadden, weet ik niet. Dat maakt op zich niet veel uit. Het ongeval is gebeurd en de gevolgen zijn verschrikkelijk. Zoals ik zei: we zitten nog met veel vragen, maar anderzijds brengen die mogelijke antwoorden hem niet terug.”

Kort voor het ongeval had ik nog contact met hem. Kyara Schacht

Verkeersdeskundige

De moeder van het tweede slachtoffer, een 25-jarige man uit Aartrijke, was te aangeslagen om te reageren op het overlijden van haar zoon.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert lag overdreven snelheid vermoedelijk aan de basis van het ongeval.

Volledig scherm JABBEKE - Dodelijk ongeval E40. © Jan Van Maele