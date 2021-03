Vrienden voor het leven na martelgang in Syrische gevangenis

Amerikaan­se Senaat schrijft geschiede­nis: eerste minister van inheemse afkomst benoemd

16 maart De Amerikaanse Senaat heeft Congreslid Deb Haaland benoemd als minister van Binnenlandse Zaken en de nominatie door president Joe Biden goedgekeurd. Ze kreeg 51 stemmen voor en 40 tegen, negen senatoren brachten geen stem uit. De parlementariër uit de staat New Mexico is daarmee de eerste minister in de VS van inheemse afkomst.