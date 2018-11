Vriendin vermoorde Nederlander verhulde zijn dood met Whatsappberichten

Je vriend uit de weg ruimen en daarna doodleuk op zijn smartphone namens hem de Whatsappberichten met vragen over zijn afwezigheid beantwoorden. Op deze gewiekste manier zou een 51-jarige vrouw in Brazilië de moord op de Nederlandse Hans van Denderen (73) hebben proberen te verhullen. Een Braziliaanse nieuwssite publiceerde vandaag een deel van de berichtenwisseling.

Het lichaam van Hans van Denderen werd op 21 oktober door voorbijgangers gevonden naast een weg bij een waterval in de buurt van Sorocaba, een stad in de deelstaat Sao Paulo. Hij had steekwonden in de borst en een diepe snee in zijn nek. Nietsvermoedende kennissen ontvingen een week later nog gewoon Whatsappberichten van de uit Zeist afkomstige Nederlander. Hij was weliswaar gepensioneerd maar gaf in zijn Braziliaanse woonplaats Engelse les en verdiende wat bij als ICT-dienstverlener.

‘Zieke zus’

In een van de Whatsappberichten vraagt een student Van Denderen naar de reden van zijn afwezigheid. Daarop krijgt hij als reactie dat de leraar Engels in Nederland is omdat zijn zus in het ziekenhuis ligt.

Een ICT-klant van Van Denderen krijgt dezelfde reactie en vraagt in een volgend bericht hoe het met zijn ziek familielid gaat en of hij de laatste versie van een bepaald rapport kan doorsturen. Het antwoord volgt in zeer gebrekkig Engels.

De klant vindt het vreemd en besluit de familie van de leraar Engels in Nederland te bellen. Die vertelt hem dat Hans helemaal niet in Nederland is. Daarop stapt de klant naar de politie, die een onderzoek start. Dat leidt begin november tot de arrestatie van Van Denderens vriendin. Zij blijkt in het bezit te zijn van het mobieltje van de Nederlander en van documenten van zijn inschrijving in het Nationaal Register van Buitenlanders in Brazilië.

Simone d. A. (51) wordt verdacht van moord maar ontkent elke betrokkenheid. De Braziliaanse politie is ervan overtuigd dat zij de Whatsappberichten verstuurde om de moord op haar vriend te verhullen, aldus Braziliaanse media.

‘Flink gestoord’

De nabestaanden van Van Denderen kunnen het bloed wel drinken van de vrouw. ,,Dat mens is ziek’’, reageert een van de zussen van de Nederlander. ,,Zij hield mijn broer zogezegd levend met Whatsappberichten dat ik ernstig ziek in het ziekenhuis zou liggen, terwijl ik zo gezond als een vis ben. Zo iemand is flink gestoord.’’

Van Denderen woonde al bijna twintig jaar in Brazilië, vervolgt de zus. ,,Omdat hij al jaren weg was, hadden we niet veel contact met hem. Zo’n twee keer per maand chatten we met elkaar via Facebook Messenger. Als Hans in Nederland had gewoond dan hadden we nog eens bij hem langs kunnen gaan maar Brazilië is niet naast de deur.’’

Vermist

Het telefoontje van de ICT-klant die wilde weten of Van Denderen daadwerkelijk in Nederland was, alarmeerde behalve de Braziliaan ook de familie. Onder hen de kinderen uit Van Denderens huwelijk met een Nederlandse vrouw. ,,Wij zijn allemaal aangesloten op een groepsapp. Na het telefoontje probeerden we Hans te bereiken maar wij kregen geen contact meer met hem. Daarop benaderden we een vriend van Hans in Brazilië. Hij gaf mijn broer als vermist op bij de politie.’’

Over een mogelijk motief voor de moord is nog niets bekend. Verder onderzoek moet dat uitwijzen.

Anoniem graf

Van Denderen werd na de ontdekking van zijn lichaam begraven in een anoniem graf. Dit omdat zijn identiteit niet vastgesteld kon worden. In de zakken van het slachtoffer zat niets met een verwijzing naar zijn naam, woonplaats of herkomst en vingerafdrukken leverden evenmin een aanwijzing op. Pas nadat hij als vermist was opgegeven, ging de zaak aan het rollen.

Volledig scherm De plek waar het lichaam van Hans van Denderen werd ontdekt. © Screenshot G1.globo.com