Vriendinnenweekend wordt nachtmerrie: ‘Waarom doet iemand Chloe dit aan?’

‘We zijn geschokt’

Zeker drie bezoekers werden neergestoken, onder wie de 19-jarige Chloe McGurk uit Noord-Ierland. Zij was een weekendje in Manchester en wilde met haar vriendinnen gaan shoppen in het winkelcentrum. Het ging bij binnenkomst direct fout. ,,We wilden alleen maar naar Manchester voor een vriendinnenweekend, maar in plaats daarvan gebeurt dit op het moment dat we het eerste winkelcentrum binnenstappen”, schrijft een verbouwereerde vriendin van Chloe op Facebook.



,,We zijn allemaal zo geschokt en kunnen voor de rest van ons leven niet begrijpen hoe iemand zo laag kan zijn om dit onze Chloe en andere slachtoffers aan te doen. Ik kan het gezicht van die man niet uit mijn hoofd krijgen, en dat zal waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren.”



Haar 19-jarige vriendin is buiten levensgevaar en houdt wonder boven wonder geen blijvend letsel over aan de aanval. ,,Chloe is aan het herstellen en is iedereen dankbaar voor de steun. We zijn hopelijk over een paar dagen weer thuis.”