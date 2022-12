Vrijgelaten seriemoordenaar ‘The Serpent’: ‘Ik ben onschuldig’

De Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj heeft tegenover persbureau AFP verklaard dat hij onschuldig is. De 78-jarige Sobhraj werd donderdag vrijgelaten uit een gevangenis in Nepal, waar hij bijna twintig jaar vastzat voor een reeks moorden in de jaren 70.

Sobhraj kwam vorig jaar weer in de belangstelling te staan door de Netflixserie The Serpent, die op zijn daden is gebaseerd. Hij wordt in verband gebracht met tientallen moorden, maar veel daarvan zijn niet bewezen. Hij werd vrijgelaten vanwege gezondheidsklachten en vloog vrijdag van Nepal naar Qatar, om vanuit daar terug te keren naar Parijs. In het vliegtuig beweerde hij tegenover AFP dat Nepal “nepdocumenten” heeft gebruikt om hem te veroordelen. Ook zei hij: “Ik voel me fantastisch. Ik heb een hoop te doen. Ik heb een hoop mensen aan te klagen, inclusief Nepal.”

Sobhraj kwam in 1976 vast te zitten in India, maar wist tien jaar later te ontsnappen door alle bewakers te vergiftigen. Na korte tijd werd hij weer gepakt, maar in 1997 zat zijn celstraf erop. Hij leefde als bekendheid in Parijs en gaf meerdere tv-interviews. In 2003 ging hij terug naar Nepal waar hij werd opgepakt voor moorden uit de jaren zeventig waar hij nog niet voor berecht was.

Westerse toeristen

De Fransman was vooral uit op westerse toeristen, die hij vergiftigde, wurgde of in brand stak. Na de moord op een Nederlands stel kwam de Nederlander Herman Knippenberg hem op het spoor. Knippenberg werkte voor de Nederlandse ambassade in Thailand en legde het verband met een aantal andere moorden in andere landen. Sobhraj werd The Serpent, de slang, genoemd omdat hij veel mensen bedroog en net als een slang moeilijk te grijpen was. Hij veranderde vaak van identiteit en gebruikte zelfs paspoorten van slachtoffers om te reizen.

De succesvolle serie over zijn leven The Serpent werd gemaakt door Netflix en de BBC en kwam begin 2021 uit. In de serie is ook een grote rol voor Knippenberg weggelegd. Eerder waren al vier boeken, drie documentaires en een Indiase speelfilm op Sobhraj gebaseerd.