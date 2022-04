Vrouw (52) overleeft zes dagen in bos VS op rantsoen van yoghurt en sneeuw

Overleden coronapa­tiënt droeg virus 16 maanden bij zich, mogelijk record

In het Verenigd Koninkrijk is een patiënt behandeld die langer dan zestien maanden besmet was met het coronavirus. Het gaat om een inmiddels overleden persoon die een ernstig verzwakt immuunsysteem had. Britse artsen vermoeden dat het om een van de langst geregistreerde covid-infecties ter wereld gaat.

22 april