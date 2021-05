Vrouw bevalt in vliegtuig onverwacht van 29 weken oude baby

De drie verpleegkundigen hebben de moeder en haar te vroeg geboren zoontje na afloop opgezocht in het kinderziekenhuis van Honolulu. Dat was een emotioneel weerzien. ,,We waren allemaal in tranen. Ze zei dat we nu allemaal tantes zijn. Het was geweldig om ze weer te zien’’, aldus een van hen.



Mounga heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar zoon Raymond blijft voorlopig nog op de afdeling neonatologie. ,,Het was allemaal erg overweldigend’’, zei Mounga. ,,Ik heb zoveel geluk gehad dat er zoveel mensen in het vliegtuig zaten die me konden helpen en ervoor hebben gezorgd dat alles in orde was tijdens de vlucht.’’