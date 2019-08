Vrouw bevalt van tweeling: meisje in mei geboren, jongetje laat nog 11 weken op zich wachten

Het gebeurt wel vaker dat een tweeling apart hun verjaardag viert. Meestal is dat omdat het ene kind voor middernacht en het andere erna geboren is. Maar bij Konovalova liep het net even anders. De 29-jarige Kazachstaanse beviel eind mei van een dochtertje. Maar haar zoontje was nog niet klaar om geboren te worden. Hij liet nog even op zich wachten: ,,Mijn zoontje had geen haast om ter wereld te komen”.



Uiteindelijk duurde het nog elf weken voordat zoontje Maxim geboren werd. Dat is uitzonderlijk, maar niet ongekend. Het record staat nog altijd op meer dan twaalf weken (87 dagen).



Bovendien was Liya, het dochtertje van Konovalova, prematuur, zo schrijven Britse media. Het meisje was slechts 25 weken oud toen ze werd geboren. Geen wonder dat Maxim nog eventjes in moeders buik wilde blijven.