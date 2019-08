Vrouw die miskraam kreeg op toilet tóch vrijgesproken

Een vrouw uit El Salvador die op het toilet van haar baby beviel, hoeft niet de cel in. De baby overleed en de aanklagers in het Midden-Amerikaanse land stelden dat de vrouw een abortus geforceerd had. De vrouw beweerde niet te hebben geweten dat ze zwanger was en dat ze op de wc haar bewustzijn verloren was. In eerste instantie werd ze veroordeeld tot 30 jaar cel, maar in hoger beroep is ze nu vrijgesproken.