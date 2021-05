Vrouw in Ohio een miljoen rijker met dank aan haar coronaprik

video Zwaargewon­de Eitan (5) verliest ouders, broertje en overgroot­ou­ders bij Italiaans kabelbaan­dra­ma

24 mei De Italiaanse badplaats Stresa aan het Lago Maggiore is zondag opgeschrikt door een dramatisch ongeluk. Een cabine van de kabelbaan is zo’n 300 meter voor het eindpunt op de top naar beneden gestort nadat een kabel het begeven zou hebben. De meeste mensen waren volgens de autoriteiten op slag dood. Twee kinderen werden nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De 2-jarige Tom is aan zijn verwondingen overleden, zijn 5-jarige broer Eitan is de enige overlevende. Dit zijn de veertien slachtoffers.