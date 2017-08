Vrouw krijgt eerste dubbele armtransplantatie in Frankrijk

Gevluchte Thaise ex-premier vermoedelijk in Dubai

18:16 De afgezette Thaise minister-president Yingluck Shinawatra is Thailand ontvlucht. Eerder vandaag kwam ze niet opdagen bij het vonnis in de rechtszaak tegen haar. Volgens haar advocaat had ze last van oorvocht. De uitspraak is daarom uitgesteld tot 27 september.