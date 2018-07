Vrouw levend begraven voor eeuwige omhelzing met echtgenoot

Trump waarschuwt May: Zo geen handelsak­koord met Britten

1:55 Kort voordat de Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Theresa May elkaar vrijdagmiddag officieel spreken over een vrijhandelsverdrag tussen de Britten en de VS, staat hun ontmoeting al onder zware druk. In een groot interview met de krant The Sun zegt Trump dat de Brexit-plannen van May een handelsakkoord met de VS in de weg staan.