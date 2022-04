Vrouw overleeft val in 25 meter diepe mijn na verkrachting en duw, hoopje sneeuw bood redding

Een vrouw heeft in Zweden een enorme val in een 25 meter diepe mijnschacht overleefd. Een man is aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting van de vrouw en de duw die haar naar beneden deed tuimelen.

Het incident vond afgelopen vrijdag plaats in Norberg, ten noordwesten van hoofdstad Stockholm. De vrouw werd ontdekt door een man die aan het einde van de middag met zijn twee kinderen een wandeling maakte in het verlaten mijngebied. De ijzerertsmijn is al 74 jaar dicht. Het groepje hoorden hulpgeroep, maar zagen de vrouw vanwege de diepte van de schacht niet liggen. Toch waarschuwde de man de brandweer.

De brandweer kwam op de oproep af. ,,Een van onze mannen abseilde naar de bodem van het gat en zag de vrouw daar liggen’’, zegt brandweerman Lars Johansson tegen het Zweedse Aftonbladet. ,,Ze was gewond en onderkoeld. Maar ze had geluk. Er lag op de bodem van het gat wat sneeuw. Toen ze daar op viel, dempte dat de val wat. Meestal loopt het niet zo goed af als je van zo'n hoogte valt.’’

Helikopter

De vrouw was dermate gewond, dat de brandweermannen in het gat haar daar niet zomaar konden weghalen. Een helikopter werd opgeroepen en de vrouw werd op een brancard gelegd en omhoog getakeld. Dat was een lastige klus, meldt de hulpdienst op Facebook. ‘Het was een grote uitdaging voor de bemanning, aangezien het smalle mijngat zowel diep als donker was en door hoge bomen werd omringd'.

Enkele uren na de ontdekking van de vrouw werd ze naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Falun gebracht.

De gewonde vrouw werd liggend op een brancard door een helikopter uit de diepe mijn gehesen.

Aanhouding

Zaterdag, een dag na de ontdekking van de vrouw, startte de Zweedse politie een onderzoek, omdat er vermoedens waren dat de vrouw het slachtoffer was van een misdrijf. Gisteren werd een man aangehouden op verdenking van verkrachting en poging tot moord, meldt het Zweedse Openbaar Ministerie.

Lokale media melden dat de man, een Afghaan van in de veertig zonder geldige verblijfsvergunning, de vrouw eerst verkracht heeft en daarna in de schacht heeft geduwd. Aftonbladet weet dan weer dat de man de vrouw zou hebben gevraagd met hem te trouwen. De vrouw weigerde zijn aanzoek, waarna hij in woede ontstak.

Het slachtoffer ingesnoerd op een brancard.

