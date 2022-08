Vrouw springt net op tijd uit hangende achtbaan in Belgisch pretpark: beugel stond nog open

Het incident gebeurde zondagmiddag rond 16.00 uur, zo vertelt de vrouw, Camille, aan de Franse krant La voix du Nord . Camille stapte in de attractie met mensen die een beperking hebben. ,,Een van de personeelsleden van de attractie controleerde of degene naast mij goed vastzat, maar mij vergaten ze’’, begint ze haar verhaal. Toen begon de rit. De Vampire is een achtbaan met loopings, waarbij passagiers in een stoeltje zitten terwijl hun voeten in de lucht bungelen. Camille voelde de grond onder zich letterlijk verdwijnen terwijl haar beugel nog omhoog stond en ze twijfelde geen seconde. Ze maakte een sprong naar links het perron op, waar de volgende passagiers al stonden te wachten. Net boven haar benen reden de gondels weg.

Noodstop

De manager bood haar aan een interne klacht in te dienen bij het pretpark. Dat deed ze, maar Camille stapte de volgende dag ook naar de politie in Tourcoing. Volgens haar huisarts heeft ze posttraumatische stress opgelopen door de gebeurtenis. ,,Ik kan niet meer slapen. Ik heb nachtmerries. Het besef dat ik dood had kunnen zijn blijft maar door mijn hoofd spoken.”

Fout

Walibi erkent volgens de krant dat er iets fout is gegaan. ,,Door ​​onbekende oorzaak werden de gebruikelijke controles niet goed uitgevoerd en was de veiligheidsbeugel van de persoon in kwestie niet correct vastgemaakt", reageert het park. Volgens het management drukte de operator van de achtbaan onmiddellijk op de noodstop, waardoor de wagentjes veilig tot stilstand kwamen. ,,We voeren een diepgaand onderzoek uit om de oorsprong van dit incident te begrijpen”, klinkt het.

Vorige maand kwam in Denemarken een passagier om het leven bij een achtbaanongeluk. Het achterste karretje van rollercoaster Cobra in Tivoli Friheden kwam los van de baan. Een 14-jarig meisje overleefde dat niet, de jongen naast haar raakte gewond. In Duitsland ging het deze maand ook mis: een 57-jarige vrouw viel uit een rijdende achtbaan in Klotten. Een groep van zestien mensen moest naar het ziekenhuis na een achtbaan-incident laatst in een ander Duits park, namelijk Legoland. Daar botsten twee wagens op elkaar in het stations-gedeelte van de achtbaan Fire Dragon. Er raakten in totaal meer dan 30 personen gewond.