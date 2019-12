Vrouw veinst medische problemen voor meer beenruimte, vliegtuig moet terugkeren

Elke dag verdwijnen er meer dan 90.000 postpakket­jes in The Big Apple

17:53 Met de feestdagen voor de deur zijn Amerikanen weer massaal begonnen met het doen van internetinkopen. Voor inwoners van New York loopt dat nogal eens uit op een deceptie. Elke dag verdwijnen er in The Big Apple meer dan 90.000 postpakketjes, zo’n 20 procent meer dan vier jaar geleden, aldus The New York Times.