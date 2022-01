Vrouw vindt winnend lot van 3 miljoen dollar in haar spambox

VIDEO Twee Canadezen doodgescho­ten in toeristi­sche hotspot van Mexico

In een hotel in een Mexicaans luxeresort nabij Cancun zijn twee Canadezen bij een schietpartij om het leven gekomen en raakte een derde gewond. De schietpartij vond plaats in het Xcaret hotel aan het strand in een natuurpark net buiten de stad Playa del Carmen. De dader is nog voortvluchtig. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten gemeld.

