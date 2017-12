Vrouwen achter #metoo zijn 'Time Person of the Year'

Museum New York weigert 'aan­stoot­ge­vend' schilderij te verwijderen

11:07 Duizenden mensen hebben maandag een petitie ingediend bij het Metropolitan Museum of Art in New York, waarin wordt gepleit voor het weghalen van een schilderij dat aanstootgevend zou zijn. Het museum wil echter van niks weten. Dat meldt The Guardian.