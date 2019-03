Vrouwen Myanmar massaal verkocht aan Chinese mannen

Man ontdekt maar liefst 45 ratelslan­gen onder huis

21 maart Een man uit Texas besloot een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen, nadat hij een paar ratelslangen had gezien in de kruipkelder onder zijn huis. Toen de specialist ter plaatse kwam, bleek al snel dat er véél meer slangen schuilden in de donkere ruimte. Het bedrijf deelde beelden van de ‘reddingsactie’.