VS arresteren eigen piloot na aanval in Syrië waarbij collega's gewond raakten

oorlog Oekraïne LIVE | ‘Wederop­bouw Oekraïne kost wel 1000 miljard euro’, Charkov weer gebombar­deerd

Russische strijdkrachten hebben verscheidene dorpen ingenomen in de buurt van de zwaar belegerde steden Lisitsjansk en Severodonetsk in de regio Loehansk. Dat hebben de gouverneur van de streek en de generale staf van Oekraïne dinsdag bevestigd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

5:55