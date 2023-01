VS beëindigen noodmaatregelen corona in mei, pandemie niet langer een noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het niet eens met die beslissing. Dagelijks sterven nog zo'n 500 Amerikanen aan de gevolgen van het coronavirus. De WHO is daarom van mening dat het nog te vroeg is om nu al terug te schakelen. Verminderde aandacht voor de besmettelijke ziekte kan leiden tot onvoorzichtigheid waardoor het virus weer kan worden aangewakkerd, aldus de organisatie.