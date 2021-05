‘VS bespioneerden Europese politici met hulp van Deense geheime dienst’

‘Jongeren van nu moeten China leren begrijpen, want het land raakt ons aan op allerlei manieren’

30 mei China? Is dat niet dat land van Huawei, corona, van Mao Zedong? De Vlaamse hoogleraar Roel Sterckx vindt dat we onze kennis over de wereldmacht hoognodig moeten bijspijkeren. ,,China raakt ons aan op allerlei manieren.’’