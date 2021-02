VS bombarderen doelwitten van door Iran gesteunde milities in Syrië

De luchtaanval was de eerste militaire actie die is ondernomen door de regering-Biden. De aanval was niet bedoeld om de militaire betrokkenheid van de VS in de regio te vergroten, maar eerder om te laten zien dat de VS bereid zijn om het Amerikaanse personeel en de coalitietroepen in Irak te verdedigen, aldus het ministerie van Defensie. ,,We hebben gehandeld op een weloverwogen manier teneinde de gehele situatie in zowel Oost-Syrië als Irak te de-escaleren’’, aldus woordvoerder John Kirby van het Pentagon.