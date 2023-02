VS en China beschuldigen elkaar, WHO-onderzoek naar oorsprong coronavirus gestaakt

WHO-epidemioloog Maria Van Kerkhove vertelt in het tijdschrift hoe de politiek over de hele wereld ‘de vooruitgang belemmerde’ van het onderzoek. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump beweerde vroeg in de coronapandemie dat het virus afkomstig was uit een Chinees laboratorium. China wees juist weer terug naar de Verenigde Staten. ,,Onder die druk moest dit onderzoek plaatsvinden”, vertelt viroloog Marion Koopmans aan het ANP. Zij ging in de eerste fase van het onderzoek mee naar Wuhan.

Vier mogelijke scenario's

Het onderzoeksteam publiceerde in 2021 over de eerste fase van het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Daarin werden vier mogelijke scenario’s geschetst. De meest aannemelijke is dat het virus zich verspreidde van vleermuizen op mensen, misschien met nog een ander dier ertussen. De tweede fase van het onderzoek moest vaststellen wat er precies is gebeurd. Twee jaar later heeft de WHO dat plan echter opgegeven.

Inmiddels is te veel tijd verstreken om sommige gegevens nog te verzamelen die nodig zijn voor het vaststellen waar het virus vandaan komt. ,,Ik vind de vraag ‘wat is er nou precies gebeurd?’ nog steeds heel valide”, zegt Koopmans. ,,Maar ik denk niet dat we daar nu ooit nog achter gaan komen.”

Koopmans ziet dat het aan meerdere kanten fout ging. ,,Je kunt zeggen dat China transparanter had moeten zijn, maar ook de WHO heeft het niet altijd handig gespeeld.” Voor het onderzoek is een basis van vertrouwen nodig, stelt de viroloog. ,,Dus dan werkt het niet als daar wederzijdse beschuldigingen bovenop liggen.” Ze merkte al langer dat het onderzoek naar de oorsprong van het virus werd tegengewerkt. ,,Bij het eerste rapport klonk er al kritiek over wat er allemaal zou missen, terwijl nog niemand het rapport had ingezien.”

Aantal coronagevallen loopt op Het coronavirus duikt iets vaker op dan in de afgelopen maanden. In de afgelopen week zijn 2904 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 13 januari, een maand geleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn enkele nieuwe versies van de omikronvariant in opkomst. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 815 positieve tests. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 4 januari. De aantallen liggen nog wel aanzienlijk lager dan bij de laatste twee golven, in oktober en december. De cijfers geven geen volledig beeld. Het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die zijn uitgevoerd bij de testlocaties van de GGD’s. Om beter zicht op de verspreiding van het virus te hebben, kijkt het instituut ook naar andere bronnen. Zo kunnen mensen via het platform Infectieradar doorgeven of ze corona-achtige klachten hebben en of hun zelftest positief was, en ook die cijfers laten zien dat het aantal besmettingen toeneemt. Ook zijn in het rioolwater steeds meer virusdeeltjes te vinden. Bij 243 mensen leidde de besmetting vorige week tot zulke ernstige gezondheidsklachten dat ze als gevolg daarvan in een ziekenhuis werden opgenomen. Van hen kwamen er 18 op een intensive care terecht. Die aantallen zijn vergelijkbaar met de weken ervoor. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) neemt de druk op de ziekenhuizen langzaam maar zeker toe. Ziekenhuizen behandelen momenteel 428 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het hoogste aantal sinds 17 januari. Vooral op de verpleegafdelingen stijgt de bezetting. In de afgelopen dag zijn 95 positief geteste mensen opgenomen, het hoogste aantal sinds 11 januari.