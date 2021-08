VS en VK beschuldigen Taliban van mogelijke oorlogsmisdaden: ‘Tientallen burgers gedood’

De Amerikaanse en Britse ambassades in de Afghaanse hoofdstad Kaboel beschuldigen de Taliban van mogelijke oorlogsmisdaden in het zuiden van het land. De radicaalislamitische beweging zou nabij Spin Boldak, in de zuidelijke provincie Kandahar, tientallen burgers uit wraak hebben gedood. De Taliban ontkent.

De Amerikaanse ambassade twitterde de beschuldiging vanmiddag. Hun Britse evenknie deed hetzelfde, daarbij verwijzend naar incidenten die half juli speelden. De Taliban, die sinds de internationale troepenmacht in Afghanistan is begonnen aan het terugtrekken van haar manschappen de controle over ongeveer de helft van de Afghaanse districten weer in handen heeft gekregen, veroverden toen Spin Boldak. Een tegenaanval van het Afghaanse leger leverde niks op en daarna begonnen militieleden burgers op te sporen die sympathie zouden koesteren voor de Afghaanse regering of die zouden hebben samengewerkt met de internationale troepenmacht. Mensen werden hun huizen uitgetrokken en gedood. Het zou gaan om tientallen Afghanen, aldus de Britten en Amerikanen.

,,Deze moorden zouden oorlogsmisdaden kunnen zijn en moeten onderzocht worden. En de Talibanleden of -chefs die ervoor verantwoordelijk zijn moeten berecht worden. Als je je strijders nu al niet onder controle kan houden, dan heb je later niks in een eventuele regering van het land te zoeken.’’

Tolken

In april van dit jaar kondigden de Verenigde Staten en de Navo aan hun troepen uit Afghanistan terug te trekken. Uiterlijk 11 september 2021 moeten zij weg zijn uit het land. De Taliban lijkt de vrijgekomen ruimte met beide handen te hebben aangegrepen en neemt in grote delen van het land de controle terug. Eerder werd al bekend dat Afghanen die als tolk de internationale troepenmacht hebben geholpen, hun leven niet meer zeker zijn. Onder meer de VS, Canada en Nederland maken zich zorgen om de mensen die hen in Afghanistan hielpen en willen hen een tweede leven in een ander land geven.

Half juli begon de VS met het naar Amerika halen van de eerste Afghaanse tolken. Vandaag werd bekend dat de regering-Biden vanwege het toenemende geweld duizenden extra Afghanen gaat toelaten die hebben samengewerkt met het Amerikaanse leger of een Amerikaanse organisatie sinds de militaire inval in Afghanistan in 2001.

Asiel

De Afghanen mogen alleen asiel aanvragen als ze worden aanbevolen door een Amerikaanse medewerker van een Amerikaans bedrijf dat actief was in Afghanistan of door een Amerikaanse overheidsorganisatie. Als ze te horen krijgen dat ze in aanmerking komen voor een asielaanvraag, moeten ze zelf Afghanistan verlaten en hun aanvraag in een ander land afwachten. Als er goedkeuring is, dat kan ruim een jaar duren, mogen ze naar de VS komen.

,,Dit geeft duizenden Afghanen en hun families de mogelijkheid om zich permanent in de VS te vestigen”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De nieuwe regel geldt voor Afghanen die samenwerkten met het Amerikaanse leger, ngo’s of media uit de VS. In totaal gaat het mogelijk om 50.000 mensen.

Ook Nederland gebruikte in de periode dat er militairen in Afghanistan waren lokale tolken. In juni riepen meerdere partijen op om hen versneld toe te laten tot Nederland, vanwege het vertrekken van buitenlandse troepen en het toenemende geweld van de Taliban.

