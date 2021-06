VS: geen bewijs dat vreemde waarnemingen aliens zijn

Er is geen enkel bewijs dat een aantal onbekende fenomenen die onlangs zijn waargenomen door Amerikaanse marinepiloten door aliens zijn veroorzaakt, staat in een rapport van de Amerikaanse regering. Wat de piloten dan wel hebben gezien, is nog steeds onduidelijk, aldus The New York Times .

De krant, die verwijst naar bronnen binnen de regering-Biden, meldt dat geen enkele van de waargenomen fenomenen is veroorzaakt door het Amerikaanse leger of Amerikaanse technologie. Het leeuwendeel van de ongeveer 120 waarnemingen die voor het rapport zijn onderzocht, is gedaan door defensiepiloten. Aanvankelijk zou bij Amerikaanse inlichtingendiensten de angst hebben geleefd dat China of Rusland experimenten aan het uitvoeren was met hypersonische technologie.

Een gedeeltelijk gecensureerde versie van het rapport wordt uiterlijk eind deze maand naar het Amerikaanse parlement gestuurd, aldus The New York Times. De ambiguïteit in het rapport houdt in dat de Amerikaanse regering alien-theorieën nog niet helemaal kan uitsluiten, zeggen hoge regeringsfunctionarissen.

Medewerkers van het Pentagon hebben publiekelijk toegegeven dat er een speciale eenheid is die eventueel onderzoek moet doen naar bezoekjes aan onze planeet door buitenaardse wezens. Die eenheid is in de afgelopen jaren opgericht.