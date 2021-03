VS halen diplomaten terug uit Myanmar

VIDEO Inwoners Lesbos willen helemaal geen nieuwe ‘gevangenis’: ‘Europa, schaam je!’

30 maart Eurocommissaris Ylva Johansson van Binnenlandse Zaken, met migratie in haar portefeuille, bezocht vandaag het Griekse eiland Lesbos, maar op een warm welkom hoefde ze niet te rekenen. ,,Ze is hier om afspraken te maken over een nieuw vluchtelingenkamp. Maar we willen geen nieuwe gevangenis, geen Europees Guantanamo Bay”, zegt de 69-jarige bewoonster Christina Chatzidaki boos, terwijl ze met honderden anderen in een protestmars door de straten van de hoofdstad Mytilini marcheert.