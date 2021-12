VS hard geraakt door tornado's, al ruim 80 doden: ‘Onvoorstelbare tragedie’

Volgens meteorologen werden sommige brokstukken tot 9.000 meter in de lucht geslingerd. Alleen al in de staat Kentucky zijn zeker zeventig doden gevallen. Gouverneur Andy Beshear vreest dat dat aantal zal oplopen tot boven de honderd.

Biden belooft noodhulp

Hij heeft dan ook de noodtoestand in zijn staat afgekondigd. ,,De berichten zijn echt hartverscheurend.’’ Ook uit de staten Illinois en Arkansas komen berichten van dodelijke slachtoffers. Gevreesd wordt dat in tien staten doden zijn gevallen. President Joe Biden twitterde dat de tornado’s een ‘onvoorstelbare tragedie’ in het gebied hadden veroorzaakt. Hij beloofde alle nodige federale hulp te verlenen.

De Amerikaanse meteorologische dienst had op voorhand een tornadowaarschuwing gegeven voor het centrum en oosten van Arkansas, het zuidoosten van Missouri, het noordwesten van Mississippi, het westen van Tennessee, het westen van Kentucky, het zuiden van Illinois en het zuidwesten van Indiana. Ruim 150.000 mensen zitten volgens de autoriteiten zonder stroom en veel gebouwen zijn beschadigd.

Hulpdiensten bij de ingestorte opslagplaats van Amazon in Edwardsville, Illinois.

De staat Tennessee is zwaar getroffen: in het dorpje Mayfield zou nog amper iets overeind staan. Politiebureau's en brandweerkazernes zijn door de storm vernield. Vooral in een ingestorte kaarsenfabriek dreigt het dodentol hoog op te lopen. Ongeveer veertig mensen zijn gered uit het gebouw, waarin zich 110 mensen bevonden toen de tornado de fabriek raakte.

Over slachtoffers kruipen

Brandweercommandant Jeremy Creason, wier brandweerkazerne in Mayfield door de storm is verwoest, zei dat de fabriek was gereduceerd tot een ‘berg verbogen metaal, staal en machines’, en dat hulpverleners soms ‘over slachtoffers moesten kruipen om bij overlevenden te komen'.

Kyanna Parsons-Perez, een werknemer bij de fabriek, zat tenminste twee uur lang vast onder 1,5 meter puin totdat reddingswerkers haar wisten te bevrijden. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC zei ze dat het ‘absoluut het meest angstaanjagende’ was wat ze ooit had meegemaakt. ,,Ik dacht niet dat ik het ging overleven.”

Quote Ik dacht niet dat ik het ging overleven. Kyanna Parsons-Perez, Werknemer bij de getroffen kaarsenfabriek in Mayfield, Tenessee

Vlak voor de tornado het gebouw raakte, flikkerden de lichten. Parsons-Perez voelde een windstoot, haar oren plopten en toen ‘Boem. Alles kwam op ons neer’. Onder hen die hielpen bij het bevrijden van de onder het puim gevangen medewerkers waren gevangen van de nabijgelegen Graves gevangenis, zei ze. ,,Ze hadden dat moment kunnen gebruiken om te vluchten, maar dat deden ze niet. Ze waren er, hielpen ons.”

Enorme ravage

De brandweer in Edwardsville in Illinois, waar een warenhuis van Amazon werd getroffen, heeft tot dusver bevestigd dat minstens zes mensen zijn omgekomen in het magazijn.

Een onbekend aantal Amazon-medewerkers is nog vermist. Volgens brandweercommandant James Whiteford hebben 45 mensen het pand veilig kunnen verlaten. Hij verwacht dat de reddingsoperatie nog zeker drie dagen zal duren. Maar de kans dat er nog overlevenden worden gevonden, acht hij nihil. Door de storm stortte een deel van het dak in en kwamen mensen vast te zitten.

Een woordvoerder van Amazon zegt dat het bedrijf de schade aan het pand aan het opnemen is. Op dronebeelden is te zien hoe reddingswerker zich in het halfduister een weg banen door de ravage. Voertuigen van hulpdiensten staan rondom het getroffen gebouw.

Een vrouw van een magazijnmedewerker zegt zich grote zorgen te maken om haar echtgenoot. ,,Ik sprak omstreeks acht uur ‘s avonds nog met hem’’, zegt ze. ,,Hij stuurde me even later een berichtje dat hij zijn bestelwagen terug naar de opslag ging brengen.’’ Sindsdien heeft de vrouw niets meer vernomen.

Bejaardentehuis verwoest

Daarnaast werd ook Arkansas zwaar getroffen: in het stadje Monette werd een bejaardentehuis verwoest, met één dode en vijf gewonden tot gevolg. ,,Iedereen kon uit het gebouw gehaald worden”, verklaarde burgemeester Bob Blankenship. De ongedeerde inwoners werden opgevangen in een lokale school.



Het andere slachtoffer in Arkansas is een vrouw in Leachville, die overleed toen ze in een winkel was en een tornado de winkel bereikte en ze niet op tijd kon wegkomen.

De vijf dodelijkste tornado's in de geschiedenis van de VS De zwerm tornado's die de VS heeft getroffen heeft veel slachtoffers geëist. Volgens Andy Beshear, gouverneur van de staat Kentucky was de storm de meest destructieve in de geschiedenis van de staat. De volgende vijf tornado's waren de meest dodelijke in de geschiedenis van de VS: 18 maart 1925 - Tri-State Tornado. Deze tornado trof de staten Missouri, Illinois en Indiana. Tenminste 695 mensen stierven en 2000 raakten gewond. 15.000 huizen werden vernield. 5 en 6 april 1936 - Op 5 april werd Tupelo in Mississippi gerakt door tenminste één tornado, die 216 mensen doodde. De storm zorgde voor meer dan 3 miljoen dollar aan schade. Een dag later raakte een andere tornado die onderdeel was van hetzelfde stormensysteem Gainesville in Georgia en doodde 203 mensen. 22 mei 2011 - Een tornado met windstoten van meer dan 322 kilometer per uur doodde 161 mensen toen deze over Joplin in de staat Missouri raasde. 8 juni 1953 - De tornado die op deze dag Flint in Michigan raakte werd beschouwd als de heftigste natuurramp van de twintigste eeuw in deze staat. Er vielen 116 doden en 844 slachtoffers te betreuren. Een dag later kostte een tornado het leven aan 90 personen in Worcester, Massachusetts. Eerder dat jaar doodde een andere storm 114 mensen in Waco, Texas. 23 juni 1944 - De Shinnston tornado Shinnston in West Virginia in zijn pad vond doodde 100 mensen. Omdat de storm plaatsvond tijdens de Tweede Wereldoorlog dachten inwoners aanvankelijk dat ze werden gebombardeerd. Ziekenhuizen moesten patiënten behandelen bij kaarslicht omdat de stroom was uitgevallen.

Een vrouw loopt voorbij een rij ambulances op het terrein van de kaarsenfabriek in Mayfield, Kentucky die door de tornado werd verwoest.