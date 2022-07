VS: ‘IS-leider in Syrië gedood tijdens droneaanval’

Nieuwe klap

De liquidatie is een nieuwe klap voor de pogingen van de terroristische beweging om zich te reorganiseren als een guerrillagroepering na het verlies van haar grondgebied in die twee landen. In februari blies de hoogste leider van IS zichzelf op tijdens een Amerikaanse militaire aanval in Syrië. Een maand later werd Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi tot nieuwe zogenoemde kalief benoemd. Over hem is weinig bekend.