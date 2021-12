VS-minister Blinken: ‘Rusland staat klaar om Oekraïne binnen te vallen’

Chris haalt z’n gestolen Mercedes na 5 jaar terug uit Ghana: ‘Niet echt in beste staat’

Chris Beemer uit Roosendaal was maar liefst vijf jaar lang zijn Mercedes kwijt nadat die gejat was. Hij vond hem uiteindelijk, met hulp van misdaadverslaggever John van den Heuvel, terug in Ghana. Niet bepaald in beste staat. Verhaal van een bijzondere zoektocht.

27 november