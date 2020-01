VS-minister Pompeo ‘woedend’ na nieuwe raketaanval op Iraakse luchtmachtbasis

Vrouw (45) geëlektro­cu­teerd nadat ze gsm in bad laat vallen

12 januari In Frankrijk is een 45-jarige vrouw die in bad zat om het leven gekomen door elektrocutie. Alles wijst erop dat ze haar gsm in bad liet vallen terwijl die aan het opladen was. De voorbije maanden waren er al verschillende gelijkaardige dodelijke ongevallen.