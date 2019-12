‘VS misleidden publiek jarenlang over oorlog in Afghanistan’

Nederlan­der riskeert vijf jaar cel nadat hij kindje (2) zo mishandel­de dat het negen dagen in coma lag

16:05 De 29-jarige man uit Den Bosch die het tweejarige zoontje van zijn nieuwe partner uit Bissegem (België) in juni zodanig toetakelde dat het negen dagen in kritieke toestand verkeerde, riskeert vijf jaar cel. Het jongetje is ondertussen aan de beterende hand, maar verblijft nog steeds in een revalidatiecentrum in Brussel. ,,Het is nooit mijn bedoeling geweest om hem en zijn familie zoveel pijn te doen”, zei de man tegen de rechter.