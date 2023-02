VS na onderzoek drie neergeschoten objecten: niets kwaadaardigs, hadden mogelijk commercieel doel

Onderwijsproject Midden in de woestijn krijgen deze kinderen les in Arabisch, Engels en wiskunde

Soedan is een land met immense problemen. Maar in alle uitzichtloosheid zit midden in de woestijn een groepje kinderen met een tablet en een koptelefoon. ,,Het is het begin van een andere toekomst”, zegt Sacha Bökkerink van Unicef.