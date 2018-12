VS pompen 10 miljard in Midden-Amerika om illegale migratie tegen te gaan

De Verenigde Staten investeren meer dan 10 miljard dollar in Centraal-Amerika om de illegale migratie vanuit die landen tegen te gaan. Ruim 5,8 miljard dollar is bestemd voor het terugdringen van drugshandel, geweld en armoede in Honduras, Guatemala en El Salvador.

De toezegging werd gedaan nadat de nieuwe Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador vorige week een plan lanceerde om de oorzaken van massamigratie aan te pakken. Het plan, dat zo'n 30 miljard gaat kosten, is bedoeld om migranten uit naburige landen welkom te heten in Mexico. Zij krijgen onder meer gezondheidszorg en en banen.

Hoewel de Amerikaanse president Trump herhaaldelijk heeft gedreigd financiële steun aan de regio stop te zetten, zeggen de VS nu geld toe aan publieke en private programma’s die institutionele hervormingen en economische investeringen promoten. Ook Trumps voorganger Barack Obama investeerde de VS al flink in Centraal-Amerika, tevens in de hoop dat minder mensen zouden besluiten om in Amerika op zoek te gaan naar een beter leven.

Het thema van de illegale migratie vanuit Centraal-Amerika was erg actueel tijdens de recente ‘migrantenkaravanen’, waarbij duizenden mensen vanuit El Salvador en Honduras naar de VS reisden, op de vlucht voor het bendegeweld en de armoede in eigen land.

Trump heeft ook het plan om een hoge muur aan de grens met Mexico te bouwen nog niet laten varen. Hij heeft om 5 miljard dollar gevraagd voor die muur, maar het Congres weigert dit bedrag op te nemen in de begroting. De kans bestaat hierdoor dat de Amerikaanse overheid binnenkort stil komt te liggen, tot er een overeenkomst is bereikt over het budget. Eén van Trumps verkiezingsbeloften was dat Mexico voor de muur zou betalen, maar daar ziet dat land niets in.