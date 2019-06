VS roepen Veiligheidsraad bijeen over Iran

Dakloze man sterft nadat passanten zijn tentje in brand steken in Londen

11:57 In de Britse hoofdstad Londen is een dakloze man om het leven gekomen nadat het tentje waarin hij op straat sliep in brand was gestoken. Een andere man die in dezelfde tent sliep, is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek.