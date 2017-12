VS stak miljoenen in geheim onderzoek naar ufo's

Het ministerie van Defensie van de VS heeft bevestigd dat het jarenlang in stilte geld heeft gestoken in onderzoek naar ufo's. Het programma liep van 2007 tot 2012 in het Pentagon. Dat schrijft de New York Times zaterdag.

Jaarlijks trok Defensie 22 miljoen dollar uit voor het onderzoek naar buitenaards leven, zo bevestigt het ministerie de berichten in de krant. De uitgaven stonden verstopt in de begroting, zo stelt The New York Times. Defensie heeft nooit eerder publiekelijk erkend dat er sprake was van een dergelijk programma.

Het Advanced Aerospace Threat Identification Program kwam tot stand door toedoen van Harry Reid, die jarenlang de Democratische fractie in de Senaat leidde en een grote interesse in buitenaards leven heeft. De betrokken wetenschappers zijn altijd erg kritisch geweest op het programma en benadrukten dat onverklaarbare fenomenen niet noodzakelijk ook een bewijs zijn van buitenaards leven.

Het merendeel van de 22 miljoen dollar die het programma jaarlijks kostte, ging naar Bigelow Aerospace, dat gevestigd is in Reids thuisstaat Nevada. Het bedrijf, dat nog steeds federale contracten heeft, ook met de Nasa, is eigendom van multimiljardair Robert Bigelow, die de NYT omschrijft als vriend van Reid.