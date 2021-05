VS veroordeelt ‘antisemitische woorden’ van Turkse president Erdogan

VIDEO Indiase dorpelin­gen vinden dode kudde olifanten, dieren mogelijk geraakt door bliksem

14 mei Bewoners van een dorpje in de noordoostelijke Indiase deelstaat Assam troffen gisteren aan de rand van het Kundoli-reservaat een kudde dode olifanten aan. Onderzoek moet uitwijzen wat de reden voor de massale sterfte onder de dikhuiden is. Een eerste inspectie wijst in de richting van een blikseminslag, maar niet iedereen is daarvan overtuigd.