VS veroordelen ‘antisemitische woorden’ Erdogan

Japanse regio Fukushima opnieuw opge­schrikt door aardbeving

14 mei De noordoostelijke Japanse prefectuur Fukushima is vrijdagochtend (plaatselijke tijd) opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,0. Er zijn nog geen berichten over schade of eventuele gewonden. Zo’n tien jaar geleden ontstond in het gebied een kernramp na een zeebeving en een daaropvolgende tsunami.