VS voegt nieuwe namen toe aan sanctielijst Iran

Vrouw gaat strijd aan met dokter die haar baby onthoofdde tijdens bevalling

10 mei Een bevalling in het Ninewells-ziekenhuis in het Schotse Dundee liep compleet mis. Dr. Vaishnavy Laxman (41), een gerenommeerd arts, maakte een gruwelijke fout in maart 2014. Ze trok zo hard aan het hoofd van de baby dat hij werd onthoofd. De 30-jarige vrouw diende een klacht in tegen dr. Laxman. Ruim vier jaar later vond de eerste zitting plaats voor een tribunaal in Manchester.