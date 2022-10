VS waarschuwt Rusland: ‘Rampzalige gevolgen’ als Poetin naar kernwapens grijpt

Twee mannen vervolgd voor moord op 9-jarige Olivia uit Liverpool

De politie in de Engelse stad Liverpool heeft zaterdag twee mannen aangeklaagd wegens de dood van de 9-jarige Olivia Pratt-Korbel in augustus. In een verklaring schrijft de politie dat een 34-jarige man moet terechtstaan voor moord op het meisje en voor twee pogingen tot moord. Een 40-jarige man moet zich voor de rechter verantwoorden wegens hulp aan de dader.

