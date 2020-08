‘VS willen derde deel van de soldaten uit Irak terugtrekken’

De huidige 5200 Amerikaanse militairen in Irak werden daar ingezet om de terreurgroep Islamitische Staat (IS) te bestrijden. Bronnen binnen de door Amerikanen geleide coalitie tegen IS zeggen dat de Irakese strijdkrachten de overblijfselen van IS zelfstandig aankunnen. De VS en Irak bereikten in juni overeenstemming over het afbouwen van de Amerikaanse troepensterkte in de komende maanden. Washington is niet van plan om permanent militair aanwezig te blijven in Irak.