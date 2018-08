Vulkaan Etna onrustig na korte uitbarsting

'Zwollenaar die Belgisch meisje doodreed was dagenlang in shock'

14:41 Anderson C., de bestuurder uit Zwolle die ervan wordt verdacht dat hij maandag in het Belgische Sint-Niklaas een vijfjarig meisje doodreed, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. Volgens zijn advocaat was hij de afgelopen dagen in shock.