Vuurwerkexplosie in Indonesië eist 47 doden



Het dodental bij de explosie en brand in een vuurwerkfabriek in Indonesië is opgelopen tot 47. Alle slachtoffers zijn werknemers van de fabriek. Tien werknemers zijn nog vermist. De fabriek staat in de Indonesische stad Tangerang en was pas twee maanden geopend.